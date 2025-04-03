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Manisa'da tarihi eser satmak isterken yakalandı

Manisa'da tarihi eser satmak isterken yakalandı Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 160 tarihi sikke ile 35 adet tarihi obje ele geçirildi.