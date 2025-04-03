Manisa'da tarihi eser satmak isterken yakalandı

İHA
Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın evine düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 160 sikke ve 35 obje ele geçirdi.
ÇEŞİTLİ DÖNEMLERE AİT SİKKE VE OBJELER ELE GEÇİRİLDİ
Tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen sikkeler ve objeler titizlikle incelenmek üzere yetkili kurumlara teslim edildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış