Manisa'da tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Son Sokak’taki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yolcu treni bir kamyonete çarptı.

BARİYER KAPALIYDI, KAMYONET GEÇMEYE ÇALIŞTI

İzmir-Alaşehir seferini yapan, K.Ö. (29) idaresindeki 32603 sefer sayılı yolcu treni, bariyerlerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmek isteyen Yunus D. yönetimindeki 45 ADH 685 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası koparak yola savruldu.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Yunus D., herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını belirterek sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.