Manisa’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, A.B.’nin üst aramasında 267 adet sentetik ecza ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.