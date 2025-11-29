Mardin'de 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasına ilişkin 13 şüpheli tutuklandı

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki kuyumcu esnafı arasındaki klima motoru ve gider suyu nedeniyle çıkan kavga, tekmeli, yumruklu ve sopalı bir çatışmaya dönüştü.
- Kavgada yaralanan dört kişiden Ulaş Delener, hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kavganın bilançosu belli oldu.
2 kuyumcu esnafı arasında, iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Ulaş Delener, Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Ulaş Delener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Delener’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, ilçe merkezinde toprağa verildi.
Durumu ağır olan Şirin D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
17 GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.