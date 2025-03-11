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İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz yıl aralarında husumet bulunan P. ve S. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, eşi ile 7 yaşındaki kızı yanında bulunan D.P. 6 kurşunla yaralandı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay sonrası kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Çıkan görüntüde bir grubun D.P.'ye sopalarla saldırdığı görüldü.

Aldığı ilk darbeyle yere düşen D.P.'nin yardımına koşan eşi, onu darbelerden kurtarmak istediği esnada 7 yaşındaki kızı da kameraya yansıdı.

VÜCUDUNA İSABET EDEN KURŞUNLAR ÇIKARILAMADI

Görüntülerde, vatandaşların araya girmesiyle kaçan saldırganlar kısa bir süre sonra olay yerine bu kez araçla gelerek D.P.'ye ateş etti.

Yaralanan D.P.'nin kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildiği ve vücudundaki 2 kurşunun çıkarılamadığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olaya karışan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.