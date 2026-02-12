Mardin'de 3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Mardin Yeşilli'de 3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük kız, Ordu'da defnedilecek.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mardin'in Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde, dün feci bir kaza meydana geldi.
Melinda Aydemir (3), 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Melinda Aydemir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Aydemir’in cenazesinin, Ordu’da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
GERİYE DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Melinda Aydemir’den geriye 2’nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.