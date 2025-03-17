Mardin'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 2 ağır yaralı

DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan cami inşaatında, feci bir iş kazası yaşandı.
Çatalözü Mahallesi’ndeki cami kubbesinin ahşap iskelesi, iki işçinin çalıştığı sırada çöktü.
İŞÇİLER AĞIR YARALANDI
Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen işçiler, meydana gelen kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kalasların arasından çıkarılıp, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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