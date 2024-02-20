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Mardin'de eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayan adam tedavi gördüğü hastanede öldü

Mardin'de eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayan adam tedavi gördüğü hastanede öldü Kavga ettiği eşinin olayı akrabalarına bildirmesiyle birlikte eşinin kuzeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan adam, 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.