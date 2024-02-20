Mardin'de eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğrayan adam tedavi gördüğü hastanede öldü

Mardin'de eşinin akrabası tarafından vurulan adam, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 14 Şubat tarihinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.
Silahlı saldırıya uğradı
Sokakta yürüyen 2 çocuk babası 34 yaşındaki Mehmet Şirin Tuncay, bir kişinin başına ve bacağına tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı olan Tuncay, tedavi altına alındı.
Eşi kavgayı akrabalarına haber verdi
Polis ekipleri çalışmasında, Mehmet Şirin Tuncay'ın o akşam eşiyle kavga ettikten sonra evden çıktığını ve eşinin kavgayı yakınlarına haber verdiğini belirledi.
Saldırıyı ise, sokağa gelen eşinin erkek kuzeni Heval Oral'ın gerçekleştirdiği tespit edildi.
Tutuklandı
Belirlenen adresinde yakalanıp gözaltına alınan Heval Oral, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Hayatını kaybetti
Mehmet Şirin Tuncay, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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