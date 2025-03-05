Mardin'de evinin önünde aracın çarptığı 2 yaşındaki bebek can verdi

DHA
Mardin'in Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, evinin önündeki sokakta 2 yaşındaki Zeynep Atılgan'a çarptı.
Minik Zeynep ağır yaralanırken ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minik Zeynep'in cenazesi hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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