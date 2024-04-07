Mardin'de halıları toplarken havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü Kızıltepe ilçesinde, 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktığı halıları toplarken dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşen Şemse Dağlı, hayatını kaybetti.

DHA

Mardin'de bayram temizliği yapan kadın feci şekilde can verdi..

Akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki İpek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, temizlik yapan Şemse Dağlı yıkadığı halıları ilk katta evlerinin bulunduğu ve inşaat halinde olan 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktı.

Havalandırma boşluğuna düştü

Havanın bozması üzerine yıkadığı halıları toplamak için dama çıkan Dağlı, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Dağlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Dağlı, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)