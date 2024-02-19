Mardin'de horoz dövüşçülerine operasyon: 578 bin 250 TL ceza

Mardin'de horoz dövüşçülerine ceza yağdı.
Jandarma ekipleri Midyat ilçesinde 54 horozu dövüştürdüğü tespit edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
3 kişi gözaltına alındı
54 horozun dövüştürüldüğü belirlendiği operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Aramalarda ruhsatsız silah ele geçirildi
Ekiplerin horozların dövüştürüldüğü alanda yaptığı aramalarda, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
83 kişiye 578 bin TL ceza kesildi
Düzenlenen operasyonda horoz sahipleri ve bahis oynayan 83 kişiye toplam 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.
Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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