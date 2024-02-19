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Mardin'de horoz dövüşçülerine operasyon: 578 bin 250 TL ceza

Mardin'de horoz dövüşçülerine operasyon: 578 bin 250 TL ceza Horoz dövüştürüldüğü tespit edilen bölgeye düzenlenen operasyonda 83 kişiye toplam 578 bin 250 lira para cezası uygulanırken, dövüştürülen horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.