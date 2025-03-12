Mardin'de iftardan sonra yürüyüşe çıktı: İnşaat temeline düştü

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde iftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B., çevresinde güvenlik önlemi alınmayan 30 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKEYİ HENÜZ ATLATAMADI
İtfaiyeciler tarafından düştüğü yerden çıkarılan İsmail B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İsmail. B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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