İHA
Mardin'de trafik kaza yaşandı.
Midyat ilçesinde, 36 yaşındaki G.S.,beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istedi.
İkinci kazada ağır yaralandılar
Bu sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı.
Durumun ardından G.S., yanındaki 2 yaşındaki E.A. ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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