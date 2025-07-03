Mardin'de kardeşler arasında pompalı tüfekli kavga: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde ağabey Harun A., henüz bilinmeyen nedenle evini basmaya gelen kardeşleri Hasan A. (51) ve Hüseyin A.'ya (46) pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayda kardeşler yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Harun A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.