Mardin'de koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

Adrese giden zabıta ekipleri evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit ederek belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla evden 2 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalle sakinleri uzun süredir şikayet konusu olan durumun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Artuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamada benzer durumların ilgili birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulanarak bu tür müdahalelerin halk sağlığı açısından önem taşıdığı ifade edildi.