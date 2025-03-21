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İHA

Mardin'de geçtiğimiz günlerde, çok konuşulacak görüntüler kayda alındı..

Mardin'de yaşanan olayda, kadın dilenci, değeri yaklaşık 100 bin TL olan telefonuyla sosyal medyada gündem oldu.

100 BİN TL DEĞERİNDE TELEFON

Yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğu bilinen telefonu eline alan kadın, gayet rahat bir şekilde karşı tarafla görüşme gerçekleştirdi.

Yaşlı kadının binlerce liralık telefon taşırken dilenmesi, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kadın dilenci, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürekli yer değiştiren ve İl dışından Mardin'e gelen A.G. isimli kadına "Kabahatler Kanunun 33 Maddesine" göre idari para cezası keserek kent dışına çıkardı.