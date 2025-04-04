Mardin’de otomobil demir bariyerlere çarptı

İHA
Mardin’in Artuklu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü, Esentepe Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yaralandığı belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış