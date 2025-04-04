Mardin’de otomobil demir bariyerlere çarptı
İHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü, Esentepe Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yaralandığı belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir