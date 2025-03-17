Mardin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Fatma Demir, Yeniyol Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek için otoyola indi.
Bu sırada caddede hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, Fatma Demir'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Fatma Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ömerli ilçesinin kırsal Sivritepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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