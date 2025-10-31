Mardin'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

- Mardin'de frenleri tutmayan kum yüklü kamyon tıra çarptı.
- Kamyon sürücüsü Sıraç A. olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu Mahallesi mevkiinde Sıraç A.'nın kullandığı kum yüklü kamyon, iddiaya göre frenleri tutmayınca önünde ilerleyen tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
59 yaşındaki Sıraç A.'nın cenazesi sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.