Mardin'de yağmur yağarken kaçak elektrikle tarla sulandı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi, Dünya Su Günü’nde yağmurun yağdığı vakitte kaçak elektrikle tarlasını suladığı görüldü. Hazine arazisi olduğu belirlenen tarlaya ‘yağmurlama’ sistemi kuran şahsın, yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafo ile tarlayı suladığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tedarik kalitesini artırmak için kayıp kaçakla mücadele sürse de kaçak elektrik kullanımının önüne tam olarak geçilemiyor.

Son olarak Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olayla karşılaşıldı.

Elektrik dağıtım ekipler, bölgede devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağışlara rağmen, bir tarlanın 'yağmurlama' yöntemiyle sulandığını fark etti.

Tarlasını kaçak yollarla kullanılan elektrik ve yeraltı su kaynağıyla suladığı tespit edildi

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yağışa rağmen sulama işlemi gören buğday tarlasının, kaçak yollarla kullanılan elektrik enerjisi ve yeraltı su kaynaklarıyla sulandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıklı Mahallesi’nde rutin kontrol yapan elektrik dağıtım şirketine bağlı kaçak ekibi, günlerdir yağmakta olan yağmura rağmen bir tarlada üstelik ‘yağmurlama’ sistemiyle sulama yapıldığını görünce, buraya gitti.

Yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafoyla suladı

Yapılan inceleme soncunda buğday ekili olan tarlanın yeraltından elektrik gücüyle çekilen su ile sulandığı tespit edildi.

Ekipler, bunun için kullanılan 250 kVA gücündeki trafo vasıtasıyla tüketilen elektriğin kaçak olduğunu belirledi.

Yaklaşık 100 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafo ile sulanan tarlanın ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Dünya Su Günü'nde suçüstü yakalandı

Dünya Su Günü’nde yağmur altında kaçak elektrik kullanılarak ‘yağmurlama’ sistemiyle sulama yaparken suçüstü yakalanan S.K. isimli şahıs ile ilgili gerekli işlemleri yapan kaçak ekibi, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, kaçak tüketim ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığını bildirirdi.

Enerji şirketinden yapılan açıklamada ise, elektrik tedarik kalitesini artırmanın önünde engel teşkil eden kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğine dikkat çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)