Mardin'de yatağa bağımlı hasta çıkan yangında can verdi

AA & Ensonhaber

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet Kartal ile 75 yaşındaki eşi Peyruze Kartal'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Ahmet Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.