Marmara Denizi'ni tehlikeli denizanaları istila etti İstanbul'un bazı ilçelerinde gün yüzüne çıkan kirlilik ve plastik atıklar denizanası işgaline neden olurken TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici deniz kirliliği hakkında, "Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, yıkıcı ve tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

DHA

Marmara Denizi'ndeki kirlilik, beraberinde tehlikeli denizanalarını getirdi.

Son günlerde Kuruçeşme, Sarıyer ve Beykoz kıyılarında, aşırı kirliliğin göstergesi olan binlerce denizanasını görüntüledi.

Marmara Denizi'ni denizanaları istila etti

Denizin derinliklerinde bulunan kirler ve plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

Yarı saydam, genellikle yaklaşık 25-40 santim çapında ve tepesinden kolayca görülebilen dört at nalı şeklindeki ay denizanaları, Marmara Denizi'ni adeta istila etti.

Binlerce tehlikeli denizanası görüntülendi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, İstanbul'da Sarıyer, Beykoz ve Kuruçeşme kıyılarında denizde çok net görülebilen binlerce denizanasını görüntüledi.

Kesici, denizanalarının acilen temizlenmesi için 24 saat esasına göre çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Marmara'da kirlilik depremden sonra önlem alınması gereken en önemli konulardan biridir"

Şu an Marmara Denizi'nin ay denizanalarının işgali altında olduğunu belirten Dr. Erol Kesici, “Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, deprem kadar yıkıcı ve tehlikeli bir durum. Marmara Bölgesi'nin depremden sonra önlem alınması gereken en ciddi ve tehlikeli sorunu Marmara Denizi ve Körfez'in kirliliğidir. Ne yazık ki ülkemizin en kirli denizlerinin başında, iç deniz özelliğine sahip, çok hassas ve kırılgan ekosistemi bulunan Marmara Denizi geliyor. Marmara Denizi'nin kirliliğinin temel nedeni, insan faaliyetleri, insandır. Marmara Denizi, 20 milyonu aşan nüfusun ve neredeyse Türkiye'nin yüzde 70 oranında sanayisini etrafında barındıran bölgelerimizdendir. Tarım atıklarının oluşturduğu kirlilik de önemli bir etkendir." dedi.

"Marmara'da balık türü ve kabuklu organizmaların azalması kirliliğin bir nedenidir"

Marmara Denizi'ni kirleten tüm unsurların acilen engellenmesi gerektiğini belirten Kesici, “Kirliliğe bağlı denizde azot, fosfor gibi besi elementlerinin aşırı artması sonucu müsilaja da neden fitoplankton, yani bitkisel mikroskobik alglerin artmasıdır. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde çok sayıdaki balık türünün, kabuklu organizmaların, deniz kaplumbağası ve benzeri ekosistem elemanlarının tür ve popülasyonlarının azalması, kirliliğin aşırı artmasının diğer bir nedenidir. Diğer önemli bir faktör de Marmara Denizi'nde ne yazık ki çok aşırı şekilde av baskısı söz konusu. Bu av baskısı, balık popülasyonlarını azaltmakta, denizde kirliliği giderek artırmaktadır." diye konuştu.

"Marmara'da çok tehlikeli ve zehirli olan pusula denizanasına da rastlanmaktadır"

Marmara Denizi'nin biyolojik istila altında olduğunu ifade eden Dr. Kesici, “Yani doğal tür sayısı azalmakta, istilacı türler ise küresel ısınma ve su sıcaklığının artışıyla aşırı şekilde çoğalmaktadır. Akdeniz'den Ege ve Marmara'ya gelen istilacı türler yaygınlaştı. Marmara Denizi'nde şu an bunlar içinde en tehlikeli olanı denizanalarıdır. Burada görülen ay denizanası olarak bilinen bir tür olup, zaman zaman çok tehlikeli ve zehirli olan pusula denizanasına da rastlanmaktadır.

"Denizi kirleten tüm unsurlar kesinlikle engellenmelidir"

Şu anda Marmara Denizi'nin her tarafını ay denizanaları istila etmiş durumda. Bu denizanaları balık yumurtaları, larvalarıyla beslendiği için, denizdeki balık popülasyonunu da yok ediyor. Çözüm, denizi kirleten tüm unsurlar kesinlikle engellenmelidir. Balık çeşitliliği, doğal türler artırılmalıdır. Aşırı av baskısı sonlandırılmalı ve 24 saat çalışma esaslı denizanaları toplanmalıdır." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)