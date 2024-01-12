Mehmet Özhaseki uyardı... Doğu Karadeniz'de kar etkili olacak

DHA

Türkiye'de soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettirdi.

Özellikle Türkiye'nin doğusunda ve yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Bu kapsamda Doğu Karadeniz'de de kar etkisini artıracak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kar uyarısında bulundu.

Özhaseki konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun dikkat!

Özhaseki yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bugün akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.



Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren de kar yağışlarının, kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği ve 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi şeklindeki kar yağışı ile dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum.