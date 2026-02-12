Mersin'da kavga ihbarına giden polisler, banyoda cesetle karşılaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdem Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede, kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi.

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli ölümle ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.