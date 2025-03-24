Mersin'de 23 yaşındaki gençten acı haber

İHA
Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde Sulama Birliği kavşağında Y.G. ile Tolga Özdeniz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle Özdeniz'e ateş açtı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Özdeniz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli Y.G. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 şahsı daha gözaltına aldı.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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