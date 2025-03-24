Mersin'de 23 yaşındaki gençten acı haber
İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde Sulama Birliği kavşağında Y.G. ile Tolga Özdeniz arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan pompalı tüfekle Özdeniz'e ateş açtı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Özdeniz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Y.G. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 şahsı daha gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor