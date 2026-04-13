Yaser Asprilla'nın paylaşımı Galatasaray taraftarını çıldırttı

Galatasaray forması giyen Yaser Asprilla, Kocaelispor maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarın tepkisini çekti. 22 yaşındaki futbolcu, gelen tepkilerin ardından paylaşımını apar topar sildi.
Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda yara aldı.
Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı camiada puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Genç futbolcu, maçın hemen ardından gülümsediği bir fotoğrafı hesabından paylaştı.
PUAN KAYBININ ARDINDAN PAYLAŞTI: TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Asprilla’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarı genç oyuncuya sert tepki gösterdi.
Gelen yoğun tepkilerin ardından Yaser Asprilla geri adım attı.
Kolombiyalı futbolcu, tartışma yaratan paylaşımını kısa süre içinde sosyal medya hesabından kaldırdı.
