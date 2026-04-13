Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları tavan! 5'te 5 yaparsa şampiyonluğunu ilan edecek...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı geride bıraktığımız haftanın ardından bir kez daha kızıştı...

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, dün akşam sahasında Kocaelispor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

YARIŞTA PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray’ın alacağı skorlara göre şekillenecek olan sarı-lacivertliler, puan farkının 2'ye düşmesiyle umutlarını iyice artırdı.

Haftayı 4-0’lık Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, lider ile arasındaki puan farkı 2’ye düştüğü için tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olacak.

FENERBAHÇE TÜM MAÇLARINI KAZANIRSA ŞAMPİYON!

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin kalan karşılaşmalarından biri Galatasaray’a karşı...

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda yenmeyi başarır, diğer dört mücadeleyi de kazanırsa Galatasaray’ın maçlarına bakmaksızın şampiyonluk hasretini giderecek.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin fikstür avantajı da bulunuyor zira sarı lacivertliler kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynarken Galatasaray 3 deplasmana gidecek.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KALAN MAÇLAR

Öte yandan ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın 68 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılıları 66 puanla Fenerbahçe, 64 puanla ise Trabzonspor takip ediyor.

Kalan 5 haftada şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımın maçları ise şöyle...

GALATASARAY

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe (E)

Samsunspor (D)

Antalyaspor (E)

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor (E)

Galatasaray (D)

Başakşehir (E)

Konyaspor (D)

Eyüpspor (E)

TRABZONSPOR

Başakşehir (E)

Konyaspor (D)

Göztepe (E)

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği (E)