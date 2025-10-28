Mersin'de 65 adrese eş zamanlı operasyon: 139 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı...

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kent genelinde ''Uyuşturucu Madde Ticareti, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Cinsel Suçlar, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Belirlenen 65 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 139 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan birinin evinde fayans arkasına gizli bölme yaptırdığı görüldü.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında, F.C.’nin cinsel istismar suçundan 25 yıl 9 ay, M.S.’nin bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan 10 yıl 10 ay, H.S.’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 7 ay, M.K.’nin özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 14 yıl 2 ay, M.U.’nun yağma suçundan 13 yıl 11 ay ve E.E.’nin silahla tehdit suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

İŞLEMLERİ TAMAMLANANLAR CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan 34 şahıs, cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kent genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde de ayrıca 52 ruhsatsız tabanca ve 457 fişek ele geçirildi.

250 BİN 484 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Toplam bin 108 kişiye işlem yapılırken gözaltına alınanlardan 93 şüpheli asayiş, 9 şüpheli ise hırsızlık suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri ayrıca 1 çalıntı otomobil ve 15 çalıntı motosiklet ele geçirdi. 89 kişiye ise toplam 250 bin 484 lira idari para cezası uygulandı.