Mersin'de alevler arasında kalan araçtan yanarak çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kaza yapan araçta alevler arasında kalan sürücü, canını zor kurtardı.

Tarsus Adana istikameti D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınında meydana gelen olayda, 65 yaşındaki İbrahim Koçyiğit yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken ön kaput kısmından dumanlar yükseldi.

Panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Alev topuna dönen araçtan kendini dışarı atan İbrahim Koçyiğit'in giysisi de tutuştu.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Koçyiğit, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpü ve battaniyelerle söndürüldü. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek aracı söndürdü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerleri yanan İbrahim Koçyiğit, 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırıldı. İbrahim Koçyiğit'in vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu tespit edildi.

Araç yangını nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.









