Mersin'de bir kafede ortalık karıştı: Gençler birbirine girdi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir kafede oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen sözlü atışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.

MÜŞTERİLER KAÇIŞTI, PERSONELLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

Görüntülere göre gençlerden biri, karşısındakini kapı girişine doğru sıkıştırıp boğazından kavrayarak defalarca yumrukladı. Mekanın iç kısmında da diğer gençlerin birbirine saldırdığı anlar kadraja yansıdı.

Kavga sırasında sandalyeler devrildi, müşteriler panikle masalarından kalkarak uzaklaştı.

Kafenin çalışanları da kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf etti.