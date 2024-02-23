Mersin'de çakarlı araçlara ceza yağdı

İHA
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüz çakar kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Son dönemler oldukça sıklaşan çakar lamba kullanan araçlar tek tek durdurularak denetlendi.
3 araca işlem uygulandı
Eş zamanlı olarak düzenlenen denetimde ekipler, usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı.
19 bin 317 TL ceza
Sürücülere 19 bin 317 TL para cezası uygulanırken, çakar lamba tertibatları araçlardan tek tek söküldü.
Denetimler devam edecek
Jandarma ekiplerinin, trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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