Mersin'de çakarlı araçlara ceza yağdı Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çakar lamba denetiminde tespit edilen 3 araca 19 bin 317 TL ceza verilirken, araçlardan tertibatlar söküldü.

İHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüz çakar kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Son dönemler oldukça sıklaşan çakar lamba kullanan araçlar tek tek durdurularak denetlendi.

3 araca işlem uygulandı

Eş zamanlı olarak düzenlenen denetimde ekipler, usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı.

19 bin 317 TL ceza

Sürücülere 19 bin 317 TL para cezası uygulanırken, çakar lamba tertibatları araçlardan tek tek söküldü.

Denetimler devam edecek

Jandarma ekiplerinin, trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)