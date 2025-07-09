Mersin'de çöp ev vakası

Mersin'de dikkat çeken olay....
Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evden, çevreye ağır kokular yayılmaya başladı.
Koku nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, evi belediyeye ihbar etti.
ÇÖP EV ÇIKTI
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Eğriçam Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.
Ekipler, ikametin girişi, merdiven boşluğu ve odalarında atık istiflendiğini belirledi.
10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Adresten iş makinesi yardımıyla çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.