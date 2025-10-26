Mersin'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, yabancı uyruklu 2 kadın kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi. Mersin'in Anamur ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptıranlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kadın kurtarılarak gerekli işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere gönderildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

