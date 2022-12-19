Mersin'de iş kazası geçiren moto kurye: Beni tazminat verip göndermeye çalıştılar

Geçirdiği iş kazasının ardından yüzde 40 engelli kalan 2 çocuk babası moto kurye, 36 bin TL tazminat karşılığında işten çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Mersin’de kurumsal bir firmada moto kurye olarak çalışırken kaza geçiren 36 yaşındaki 2 çocuk bababsı Önder Erdoğan, çalışamayacak duruma geldi.

Şubat ayında bir müşteriye sipariş götürdüğü esnada geçirdiği kaza sonucu kolunda kırık ve omzunda çıkık olan Erdoğan, 3 ay rapor aldığını ve sonucunda tekrar işe başladığını söyledi.

Erdoğan, "İşe tekrar başladığım süreçte kendimi kötü hissettim ve hastaneye gittim. Oradaki doktor yatışımı istedi ve 13 gün gözlem altında tuttu. Tedavim tamamlandığında yüzde 40 oranında engelim olduğu tespit edildi. Yani hayatımdan yüzde 40 gitmişti." ifadelerini kullandı.

“Bu halimle artık iş bulmam çok zor”

İHA’nın haberine göre; Erdoğan, durumu iş yerine bildirdiğini ve beklediği yanıtı alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş yerim bana, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, 2 maaş ve yıllık izin ücretlerimi verip işten fesih sürecimi başlatmayı teklif etti. Bu da yaklaşık 36 bin lira gibi bir ücrete tekabül ediyor. Benim hayatımdan yüzde 40 gitti. 2 tane bakmakla yükümlü olduğum çocuğum var ve bu halimle artık iş bulmam çok zor.





“Ailemi geçindirebilmem için hak ettiğim tazminatı almam gerekiyor”

Ben maddi manevi bütün zararlarımın karşılanmasını istiyorum. Bunun için de yasal yollara başvurdum. Kamuoyunun da önünde yetkililerden yardım istiyorum. Ailemi geçindirebilmem için hak ettiğim tazminatı almam gerekiyor.”

Erdoğan'ın avukatı Umut Turğut ise müvekkilinin kaza geçirdikten sonra haklarını aramak için kendisinin yanına geldiğini ve hukuki hakları konusunda bilgi aldığını kaydederek, asıl isteklerinin karşılıklı anlaşma olduğunu ancak söz konusu kurumsal firmanın buna yanaşmadığını aktardı.

“Kaybettiği değerlere karşılık verilen 36 bin lira”

Kendilerine 36 bin lira gibi bir değer biçildiğini öne süren ifade eden Turğut, "Müvekkilim yüzde 40 engelli kaldı ve bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Onun kaybettiği değerlere karşılık verilen 36 bin lira. Biz bu rakamı kabul etmeyip bir an önce yasal haklarını kullanmak için harekete geçtik. Hukuki yollardan müvekkilimin haklarını aramaya başladık. Maddi ve manevi tüm taleplerimizi belirttik." diye konuştu.

Moto kuryelerin sıkıntılarına da değinen Turğut, "Bu kazanın oluşumuna sebebiyet verecek olaylardan bir tanesi, motorların bakımlarının zamanında yapılmadığı, kışlık lastiklerin yazın, yazlık lastiklerin kışın takıldığını belirtmek isteriz. Dolayısıyla bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kamuoyuna bir açıklama yapmak önemli bir husus. Bir an önce bu arkadaşlarımız için önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.