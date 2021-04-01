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- Mersin'de kadının boynundan altın kolyesini aldı
Mersin'de kadının boynundan altın kolyesini aldı
- İHA
- 01.04.2021 - 10:59
- Güncelleme : 01.04.2021 - 11:06
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeler, karşı yönden gelen bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi takip sonucunda bir apartmana girdiğini tespit etti.
ZORLA EVE GİRDİ
Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın, müşteki N.K.’nin ikametine zorla girdiği tespit edildi.
Mersin'de kadının boynundan altın kolyesini aldı VİDEO
YORGANIN ALTINDA YAKALANDI
Bunun üzerine evde arama yapan ekipler, şüpheliyi yatak odasında, yorganın altında saklanırken yakaladı. Çalınan kolyeler ise binanın içerisindeki posta kutusunda bulunarak sahibine teslim edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece kapkaç ve konut dokunulmazlığı ihlalinden tutuklandı.