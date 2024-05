Şarkıcı The Weeknd'den Gazze'ye bağış Birbirinden hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, Gazze'ye 2 milyon dolarlık bağış yaptı.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları devam ediyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, gelen yardımlara da izin vermiyor.

Ancak bazı ünlü isimler, Gazze'yi unutmuyor ve bağış yapmaya devam ediyor.

"The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye, Gazze'ye 2 milyon dolarlık yardımda bulundu. XO İnsani Yardım Fonu'na bağış yapan şarkıcı, Gazze'ye 18 milyon somun ekmek dağıtılmasına destek oldu.

İyi Niyet Elçisi olarak atandı

Şarkıcı geçtiğimiz yıl, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

Grammy ödüllü şarkıcı, 2021 Ekim'de WFP'nin (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı) İyi Niyet Elçilerinden biri olarak atanmıştı.

Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, geçtiğimiz aylarda Spotify rekor kırmıştı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.

Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.