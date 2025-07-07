Mersin'de kazada ölen aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde, saat 16.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Yasin Şen (44) yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen E.Z. kullandığı 63 ACP 670 tıra arkadan çarptı.
ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNÜŞTÜ
Patates yüklü tırın altına giren araç, demir yığınına dönüştü.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen (75), Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Tır şoförü E.Z. ise gözaltına alındı.
Ölen 5 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır’ın Çermik ilçesine götürüldü.
AİLE BİREYLERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Kuşluk Çayırı Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.
TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
Tır şoförü E.Z. ise bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada yaralanan Zeynep Şen'in, Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.