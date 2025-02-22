Mersin'de kazadan sonra kalp krizi geçiren sürücü öldü

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Recep Erbay idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı.

Erbay, kaza sonrası aracından inerek yakında bulunan kıraathaneye gitti, burada su içip olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Ancak Erbay, bir süre sonra fenalaşıp olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 62 yaşındaki Erbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.