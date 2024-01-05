Mersin'de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesi Mantaş Mahallesi'nde Rıdvan Karayusufoğlu'nun (54) kullandığı bisiklet ile karşı yönden gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Kazada Rıdvan Karayusufoğlu hayatını kaybetti, motosikletli ise yaralandı.
Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken Karayusufoğlu'nun cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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