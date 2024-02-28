Mersin'de okul müdürü ve oğlunun yaşlı çifte saldırdığı görüntüler Mersin'de bir okul müdürü ve oğlunun, otobüste tartıştığı yaşlı çifti darbettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın şüphelilerinden müdürün tutuklandığı öğrenildi.

İHA

Mersin'de 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste, bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İ.T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile tartıştı.

Baba-oğul saldırdılar

Tartışma sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırdı.

Kendine hakim olamayan okul müdürü, yaşlı adamın tepesine çıkıp darbetti.

Görüntüler ortaya çıktı

O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İ.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)