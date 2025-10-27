Mersin'de okulda 26 öğrenci, gıdadan zehirlendi

- Mersin'in Tarsus ilçesinde 26 öğrenci, okul kantininde patatesli sıkma yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Sağlık müdahaleleri yapılan öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı ve taburcu edildikleri belirtildi.
- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, kantinde inceleme yapılarak yiyecek numuneleri alındı.
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu’nda, öğle saatlerinde zehirlenme paniği yaşandı.
KANTİNDE YEDİKLERİ SIKMADAN RAHATSIZLANDILAR
Okul kantininden yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadı. Durumu fark eden okul idaresi, 112 Acil Komuta Merkezi’ne haber verdi.
26 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Okula gelen ambulanslarla 26 öğrenci, Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gerekli tedavileri yapılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tamamının taburcu edildiği bildirildi.
KANTİNDE İNCELEME
Olayın ardından Tarım, Milli Eğitim ve Belediye ekipleri, kantinde inceleme yaptı ve yiyeceklerden numune aldı.
Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.