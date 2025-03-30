Mersin'de sera yangını

İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii'nde, bugün saat 16:00 civarında rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden kaynaklanan iki farklı serada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi.

2 SERADA MADDİ HASAR VAR

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer seralara sıçramasını önlemeyi başardı.

Yangın, seralarda maddi zarara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.