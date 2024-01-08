Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü kaza yaptı Mersin'de trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü, aracıyla refüje çarparak durabildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde Emre T. (27), otomobiliyle seyir halindeyken trafikte tartıştığı ileri sürülen bir başka araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan sürücü, aracıyla refüje çarparak durabildi.

Kaza sırasında olayla ilgisi olmayan bir başka araçta hasar görürken olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırganlar aranıyor

Kasık, sol omuz ve boyun kısmından yaralanan Emre T., ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Saldırıya uğrayan aracın refüje çarptığı anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak önce refüje, ardından kaldırıma çarparak durduğu anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)