Mersin'de sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Mersin'de sinir krizi geçiren bir kadın evinin balkonundan sandalye, damacana ve mutfak eşyalarını sokağa fırlattı.

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İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde sinir krizi geçiren bir kadın oturduğu apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan eline geçirdiği ev eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı.

Öfkeyle çevresine bağırıp çağırarak sandalye, damacana ve küçük mutfak eşyalarını yola attı.

Eline ne geçirirse yola fırlatan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Bir araç hasar gördü

Bu arada kadının sokağa attığı eşyalar nedeniyle park halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi.

Kadının neye öfkelendiği ise öğrenilemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)