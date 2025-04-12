Mersin'de tatil sitesini soyan sevgililer tutuklandı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde bulunan bir tatil sitesinde 5 gün önce gerçekleşen hırsızlık olayı,

bölgeyi hareketlendirdi. Mevsim nedeniyle boş olan yazlık siteye giren 3 şüpheli, 12 daireyi adeta talan etti.

YARGITAY BİRİNCİ BAŞVEKİLİNİN DAİRESİNİ DE SOYDULAR

Aralarında Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Erdal Sanlı’ya ait yazlığın da bulunduğu dairelerden beyaz eşya, elektronik cihazlar ve çok sayıda eşya çalındı.

Hırsızlığı, tesadüfen yazlığına uğrayan site sakinlerinden İrfan Nergiz fark etti.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Nergiz’in ihbarı üzerine harekete geçen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerden M.Ş. (21) ve sevgilisi S.K. (22) kısa sürede yakalandı.

Çalınan eşyaların bir kısmı bulundu, 2 sevgili tutuklandı

ÇALDIKLARI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çalınan eşyalardan televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, motosiklet, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi ve pazar çantası ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheli sevgililer M.Ş. ve S.K.'nin ifadesi polis tarafından alındı. 2 şüpheli ifadesinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli birden fazla 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızların eşyaları evlerden parça parça götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Soydukları evlerde yiyip içen, tatil havasında günler yaşayan şüphelilerden kimliği belirlenen birinin daha arandığı bildirildi.

Hırsızlığı fark eden site sakini olayı anlatmıştı

"TÜM KAPILARI KIRIP SOYMUŞLAR"

6 aydır yazlığına gelmediğini belirten mağdurlardan İrfan Nergiz, "Önceki akşam geçerken bir eve uğrayayım dedim. Yukarı çıktım kapıyı açtım her yer kırık dökük. Aşağı indim arkadaşları ve polisi aradım hemen geldiler. Yukarı çıkarken bir baktık tüm kapılar sağlı sollu kırılmış. Bizim blokta tüm kapılar kırılmış eşyaları çalınmış" dedi.

"UZUN ZAMAN YİYİP İÇİP HIRSIZLIK YAPMIŞLAR"

Hırsızlığın bir günlük olmadığını, kendisinin ise tüm beyaz eşya ve klimalarının çalındığını anlatan Nergiz, "Uzun zamandır burada yiyorlar içiyorlar, eğleniyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Bu arada hırsızların yarısı yakalanmış. Birkaç eşya da ele geçirilip polis merkezine götürülmüş" diye konuştu.