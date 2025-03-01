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İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği, ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği hassas ve titiz çalışmalar ile birlikte yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 40 şüpheli belirlendi.

250 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin 47 kişiden 250 milyon TL haksız kazanç tespiti üzerine Mersin ve Adana ile Mersin'in Tarsus ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dron destekli operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

BİNANIN DAMINDA YAKALANDI

Gece görüşlü ve ısıya duyarlı drone sayesinde şüphelilerin biri binanın damında tespit edilip yakalandı.

Şüphelilerin adresleri ile işyeri adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 tabanca, çek defterleri, tapu senetleri ile 101 bin TL ele geçirildi.

40 ŞAHSIN İFADESİ ALINDI

Şüphelilerin 36 araç ile 6 taşınmazın devrini kendi üzerlerine aldıkları da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 40 şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 25'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri emniyetten serbest kalırken 39'u adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'una adli kontrol şartı getirildi.

Diğer 4 şüpheli de savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.