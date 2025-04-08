Mersin'de tır ile minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İHA
Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda H.Y. idaresindeki minibüs ile A.B. yönetimindeki tır çarpıştı.
Kazada direğe de vuran araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
VATANDAŞLAR TEDBİR İSTEDİ
Vatandaşlar aynı bölgede kazalar yaşandığını belirterek tedbir alınmasını istedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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