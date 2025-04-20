Mersin'de tıra çarpan sürücü öldü
İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Hakan B., Tekmen Mahallesi civarında, kendisiyle aynı yönde ilerleyen 63 AHF 240 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Hakan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir