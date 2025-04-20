Mersin'de tıra çarpan sürücü öldü

İHA
Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Hakan B., Tekmen Mahallesi civarında, kendisiyle aynı yönde ilerleyen 63 AHF 240 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenler durumu, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi otomobil sürücüsü 30 yaşındaki Hakan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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