Mersin'de veteriner kliniği önündeki cinayet kamerada Mersin'de veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni borç meselesi nedeniyle tartıştığı köpek sahibi müşterisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı.

Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Hastanede can verdi

Saldırgan olaydan sonra kaçarken Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vurulma anı kamerada

Mehmet Bozdoğan'ın silahla vurulma anı bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde klinik önünde yaşanan arbede, ardından duyulan silah sesleri ve sonrasında vurulan Mehmet Bozdoğan'ın yaralı halde aracın önüne geldiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)