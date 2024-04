Yeni okumalar için raflardaki yerini alan kitaplardan okuma önerileri Nisan ayını geride bıraktığımız bu günlerde mayıs ayı kitapları da yayınlanmaya başlandı. Her okurun kendinden bir şey bulabileceği yeni kitaplardan sizler için okuma listesi hazırladık.

Yeni kitapları ne kadar takip ediyorsunuz? Gündemin ve hayatın yoğun akışı içerisinde yeni çıkan kitapları yeterince takip edemeyen kitapseverler için, İthaki, Minotor, Yabancı ve Nova etiketli kitaplardan sizler için yepyeni bir okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Kripto Savaşları: Sahte Ölümler, Kayıp Mi̇lyar Dolarlar ve Sektördeki̇ Bozulmalar

Kripto uzmanı Erica Stanford’un kaleme aldığı Kripto Savaşları, dini liderlerden ünlülere pek çok ismin dahil olduğu en şok edici kripto dolandırıcılıkları sürükleyici bir dille anlatıyor. Bu kimi zaman üzücü kimi zaman eğlenceli “Vahşi Batı” hikâyelerinde, piyasa çapında milyonlarca insanı etkileyen manipülasyon planları, yanlış anlaşılan ya da bilinçli olarak çarpıtılan yeni para teknolojileri ve Ponzi sisteminin kılık değiştirmeleri gözler önüne seriliyor.

Her Şeyin Hikâyesi

Amerikan edebiyatının son yıllardaki popüler isimlerinden Richard Powers, romanlarında yüzlerce yıllık bilim veya coğrafya tarihlerini, edebi karakterlerinin kaderiyle birleştirerek, devasa konuları müthiş kurgusal yetenekleriyle ele alıyor. Bugüne kadar Pen, Ulusal Kitap, Ulusal Kitap Eleştirmenleri gibi çeşitli ödüllere layık görülen çok sayıda roman yazan Powers’ın on ikinci kitabı Her Şeyin Hikâyesi de 2019’da Pulitzer Ödülü’nü kazanmakla kalmayarak New York Times, Washington Post, Time, Newsweek, Kirkus Review ve Amazon tarafından yılın en iyi kitapları arasında gösterildi.

Ara İstasyon

Enoch Wallace yaşlanmayan bir münzeviydi, yüz yılı aşkın süredir aynı eski evde yaşıyordu ve hâlâ Amerikan İç Savaşı’nda kullandığı silahı taşıyordu. Dışarıdan alelade bir yapı gibi görünen evi ise Galaktik Merkez’in işlettiği yıldızlararası bir ara istasyondu.

Ölümsüz Olmaya Değmez

Gölgesiz Matiz, Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil ve Biraz Evhamlı İshak Hoca’nın Karda Gece Yürüyüşü kitaplarıyla kurmacadaki ustalığını gösteren Bülent Ayyıldız’ın ilk deneme kitabı: Ölümsüz Olmaya Değmez.

Ama Arkadaşlar İyidir

Arkadaşlarımıza havalı davranmaya çalışmak aptalca mıdır? Sevgilimiz saçımızı en kötü nasıl kesebilir? Greenpeace anketörleri nasıl atlatılmaz? Varoşta yaşayan bir tavuk olmanın zorlukları nelerdir?

İtaat Etme: Kadınlık Üzerine Bir İnceleme

Manon Garcia, İtaat Etme: Kadınlık Üzerine Bir İnceleme kitabında, kadınların erkeklere teslimiyet hâlini inceliyor. Kadınların deneyimlerini biçimlendiren cinsiyetler hiyerarşisinin yapılanmasını ezber bozan bir tarzla irdeliyor. Yaşadığımız kadınsı kafa karışıklıklarını felsefeyle ve bilhassa Simone de Beauvoir’ın felsefesiyle ele alıyor.

Aşırı Gizli Cadılar Cemiyeti

Bu kitap, insanın yuvasına geri dönmesi gibi hissettiriyor ve birçok kişinin de okurken huzur bulacağı kesin... Mandanna’nın yazdığı ilk yetişkin romanı, son derece sevimli, romantik bir fantastik kurgu.

Damsel

2019 Michael L. Printz Onur Ödülü Sahibi...

Kız Kardeş Şarkısı

Folklorik fantaziyi sevenler Kız Kardeş Şarkısı'na bayılacak...

Köşedeki Yaşlı Adam

Londra'nın sisle kaplı sokaklarında gaz lambalarının karanlıkta titreştiği ve bu sokaklarda işlenen korkunç suçların ayrıntılarının günlük gazetelerin sayfalarına sıçradığı zamanlar… İsimsiz, yaşlı bir adam ise rahat bir çayevinde çayını yudumlayarak çözülmesi güç vakaları açıklığa kavuşturuyor. Bu eksantrik, kendine güvenen hafiye yalnızca tümdengelim yöntemlerini kullanarak korkunç cinayetlerden akıl almaz hırsızlıklara, zekâ dolu aldatmacalardan kötücül şantaj planlarına kadar çeşitli suçların sır perdesini aralıyor.

Enceladus Kıyameti

İnsanların artık tek gezegende yaşadıkları zamanların gerilerde kaldığı uzak bir gelecekte, yirmi beşinci yüzyılın sonlarında geçiyor Enceladus Kıyameti, Tehlike, şiddet ve kötülük kavramlarından uzak şekilde evrimleşmiş Dünyadışı bir türün insanlığı anlama ve kendince iyileştirme çabasını anlatan, heyecan dozu hayli yüksek ve şaşırtıcı bir uzay macerası...

Dört Boyutlu Adam

Japon bilim kurgusunun öncüsü kabul edilen Cuza Unno, yazarlık kariyerine 1928’de başladı. Başta Jules Verne olmak üzere Batılı yazarlardan esinlenen Unno, kendisinden önce Japon edebiyatında örneği görülmeyen robotlar, çok boyutlu varlıklar, görüntülü konuşma, uzay seyahatleri gibi konulara hikâyelerinde yer verdi.

Dune Grafik Roman:2. Kısım - Muad'Dib

Brian Herbert ve Kevin J. Anderson’ın orijinal esere birebir sadık kalan üç ciltlik adaptasyonunun ikinci cildini de Raúl Allén ve Patricia Martín şahane çizimleriyle görsele aktarıyor.

Karpatlar Şatosu

Jules Verne’in tekinsiz bir diyara yaklaştığı Karpatlar Şatosu, aynı zamanda gotik edebiyatın gizemini bilimselleştirme deneyi. Balkanlar’ın efsanelerle bezeli tarihinden süzülme bir perili şato serüveni.

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları

New York Times bestseller listesinden 108 haftadır inmeyen, aklınızdan çıkmayacak eski fotoğraflar eşliğinde okuyacağınız Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları, gölgelerde geçen bir macera arayan her yaştan okuyucuyu içine çekecek eşsiz bir roman.

Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları - Gölge Şehir

Serinin ikinci kitabı GölgeŞehir'de merak uyandıran eski fotoğraflarla heyecan verici bir hikâyeyi bir araya getiren, eşsiz bir kitap...

Çalışan Anne: Çalışmanız, İyi Anne Olmanıza Engel Değil

2007’den bu yana kurumsal hayatta birçok farklı sektörde insan kaynakları profesyoneli olarak çalışan Ezgi Feda, hem kendi deneyimlerini hem de danışanlarının hikâyelerini harmanlayarak; mükemmeliyetçiliğin değil, yeterli hissetmenin ön plana çıktığı daha yapıcı bir yol çiziyor.

Sinbad’ın Gece Yolculukları

Yalanlar, kötülükler, her türlü döneklikler affedilir; ve aşk, uğruna sebat etmeye, ağlamaya ve yaşamaya değer tek şey olarak yeniden tasdik edilir. Yankılar ve çağrışımlarla dolu bu derin kitap, ölmekte olan Habsburg İmparatorluğu’na erotik bir ağıt.

Defneler Kesildi

Orada Defneler Kesildi kitabında sonuçta tesadüfi bir mutluluktan dahası var, hepimizin farklı biçimlerde ulaşmaya uğraştığına yaklaşan bir çalışma söz konusu.

Çamur

Suat Derviş, hayalden uzaklaşıp hakikate yöneldiği, toplumcu gerçekçi eserler vermeye başladığı süreçte kaleme almış Çamur'u. Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır ile İstanbul’un Bir Gecesi arasında yer alıyor kronolojik olarak. Ancak roman, yukarıdaki alıntıdan da anlaşılabileceği gibi Gotik döneminden de izler taşıyor.

Psikomitoloji –İnsanı Öykülerinde Aramak 1

Çünkü biliyoruz ki, insanın el yordamıyla yaşadığı bu dünyada, doğruluğundan emin olabileceği mutlak bir hakikat yok; ne biliyorsa kendine ve hayata dair, her şey hikâye...

Toksik Olumlama: Mutlu Olmakla Kafayı BozmuşBir Dünyada Kendin Olmak

Elinizdeki bu kitap, toksik olumlamanın kendimize ve ilişkilerimize ne kadar zarar verdiğini ortaya koyarken araştırmalardan ve danışan hikâyelerinden besleniyor. Terapist Whitney Goodman’ın kaleme aldığı bu dürüst rehber, olumsuz duyguları deneyimlemenin ve onlarla başa çıkmanın etkili yollarını şefkatle sunuyor.